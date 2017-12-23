Назначен новый глава ЮНИСЕФ

2017-12-23 00:53 | www.oxu.az | 6

Хенриетта Фор сменит на посту нынешнего главу Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Энтони Лейка.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в сообщении организации.

Ожидается, что Фор приступит к выполнению своих полномочий 1 января 2018 года.

Ранее Хенриетта Фор работала в Агентстве США по международному развитию, занимала должности в различных подразделениях Госдепартамента США, а также сотрудничала с Центром стратегических и международных исследований.

Кроме того, она являлась председателем совета директоров и генеральным директором инвестиционной компании Holsman International, а также возглавляла Монетный двор США.

Н.О.

