В Сирии более 120 боевиков «Ахрар аш-Шам» сложили оружие

2017-12-23 01:30 | www.oxu.az | 6

Более 120 членов террористической группировки «Ахрар аш-Шам» в сирийском населённом пункте Дар-Эль-Кебира сдали оружие.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в сообщении Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

Отмечается, что данный результат был достигнут в ходе совместной работы комитета национального примирения зоны деэскалации «Хомс» и военнослужащих ЦПВС.

Также было подписано одно соглашение о присоединении населённого пункта Абу-Эль-Хус в провинции Алеппо к режиму прекращения боевых действий.

Кроме того, продолжаются переговоры с отрядами вооружённой оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

Н.О.

