Президент Узбекистана не одобрил Госбюджет на 2018 год

2017-12-23 01:25 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев не подписал проект Государственного бюджета на 2018 года. Об этом он заявил в своем послании Сенату и Олий Мажлису страны (Верхней и Нижней палатам парламента), в котором он подвел итоги работы в 2017 году и определил основные задачи государства на 2018 год.

В частности он сказал, «Министерство финансов не распоряжается бюджетом. Я подпишу Госбюджет на будущий год, когда он будет ориентирован на людей, а не на Минфин».

Глава государства пригрозил уволить заместителя премьер-министра, министра финансов Джамшида Кучкарова, если в течение одного месяца не будет изменений. «Население должно зарабатывать, чтобы платить налоги», -заявил Ш.Мирзиёев.

Напомним, что 20 декабря 2017 года Сенат Олий Мажлиса одобрил проект Госбюджета Узбекистана на 2018 год с профицитом 0,02% к ВВП или 59 млрд. сумов ($1 – 8101,62 сумов), который сенатором представил Д. Кучкаров.

Согласно главному финансовому документу страны, доходная часть Госбюджета на будущий год прогнозируется в размере 62,23 трлн. сумов или 21,4% к валовому внутреннему продукту (ВВП), расходная – 62,17 трлн. сумов или 21,4% к ВВП.