В Баку торжественно отметили 50-летие средней музыкальной школы при Культурном центре Службы госбезопасности (ФОТО)

2017-12-23 01:31 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялось торжественное мероприятие, посвященное 50-летию со дня основания средней музыкальной школы при Культурном центре Службы государственной безопасности (СГБ), сообщает Trend.

В мероприятии приняли участие руководители и представители госструктур, видные общественные деятели, известные представители культуры и искусства.

В начале мероприятия его участники минутой молчания почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева. Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

В своем выступлении глава Службы государственной безопасности, Национальный герой Азербайджана, генерал-лейтенант Мадат Гулиев, поздравил педагогический коллектив и учащихся музыкальной школы с 50-летием со дня основания учебного заведения, и пожелал им дальнейших успехов в их деятельности.

Мадат Гулиев рассказал о заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева в сохранении, развитии и широкой пропаганде азербайджанской культуры, искусства, музыки. Было подчеркнуто, что политическая линия общенационального лидера Гейдара Алиева сегодня успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым. Государство проводит масштабную работу по сохранению национально-духовных ценностей, пропаганде азербайджанской культуры и искусства.

Генерал-лейтенант отметил, что Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева внесла большой вклад в развитие и широкую пропаганду на международной арене азербайджанской музыки, культуры, искусства. При организации Фонда Гейдара Алиева проводятся многочисленные мероприятия в сфере культуры, международные музыкальные и песенные конкурсы.

Было подчеркнуто, что музыкальная школа, созданная общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, и сегодня находится в центре внимания. Распоряжение Президента Ильхама Алиева о присвоении сотрудникам школы высоких государственных наград – это еще один яркий пример заботы и внимания государства к культуре, искусству, образованию.

Далее состоялась церемония вручения ряду работников средней музыкальной школы при Культурном центре Службы государственной безопасности удостоверений "Заслуженный учитель", а также медалей "Терегги", которых они были удостоены в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Почетные дипломы СГБ были вручены народной артистке Азербайджана Фидан Гаджиевой и заслуженному деятелю искусств Алигисмету Лалаеву.

На мероприятии от имени коллектива средней музыкальной школы при Культурном центре Службы государственной безопасности было зачитано обращение Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Затем вниманию участников мероприятия был представлен видеоролик, отражающий деятельность средней музыкальной школы при Культурном центре Службы государственной безопасности.

Торжественное мероприятие продолжилось музыкальной программой, на которой учащиеся школы представили вокальные композиции, танцевальные номера и исполнили сочинения известных композиторов. Участники концертной программы продемонстрировали прекрасное исполнительское мастерство. Программа была встречена публикой с большим интересом.

Отметим, что общенациональный лидер Гейдар Алиев в период, когда возглавлял органы

государственной безопасностию, для выявления и повышения творческих способностей детей сотрудников, их культурного и духовного обогащения, а также с целью развития в стране музыкального образования в 1967 году создал специальную музыкальную школу.

В свое время в этой школе музыкальное образование получили дети общенационального лидера Гейдара Алиева – Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Севиль Алиева.

За полувековую историю данное учебное заведение воспитало ряд деятелей искусства, которые своей деятельностью служат пропаганде азербайджанской музыкальной культуры и нельзя я

(Автор: Джани Бабаева)

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