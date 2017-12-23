Мэтта Дэймона потребовали вырезать из фильма

2017-12-23 01:45 | www.oxu.az | 6

Американского актера Мэтта Дэймона потребовали вырезать из картины «Восемь подруг Оушена» из-за его отношения к секс-скандалам.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает The Independent.

Соответствующую петицию, опубликованную в сети, на момент написания заметки подписали более 18 тысяч человек.

Недовольство вызвали слова Дэймона в одном из интервью, в котором он заявил о готовности работать с людьми, обвиненными в сексуальных домогательствах. По словам авторов обращения, направленного продюсерам «Восьми подруг Оушена» Джорджу Клуни и Стивену Содербергу, поведение актера «отвратительно».

С.Б.

