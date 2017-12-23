Уволен главный тренер “Севильи”

2017-12-23 02:03 | www.apa.az | 7

«Севилья» на своём официальном сайте объявила о расставании с главным тренером Эдуардо Бериццо в связи с плохими результатами команды.

Как сообщает АПА, в заявлении говорится, что «Севилья» уже начала переговоры о назначении нового тренера, который, как ожидается, присоединится к испанскому клубу после зимнего перерыва.

48-летний Бериццо возглавил «Севилью» в июне 2017 года. В таблице Примеры после 17 матчей команда располагается на пятой строчке. В конце осени стало известно, что у аргентинского специалиста был диагностирован рак простаты, он перенёс операцию в конце ноября, а в середине декабря вернулся к работе.

Ранее сообщалось, что возглавить «Севилью» может бывший главный тренер «Барселоны» Луис Энрике.