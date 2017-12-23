Страны, где предпочитают встречать Новый год азербайджанские туристы

2017-12-23 02:15 | www.oxu.az | 5

Большая часть азербайджанских туристов, желающих выехать за границу в период новогодних праздников, вновь будет отдыхать в Грузии.

Как передает Oxu.Az, об этом сказал в пятницу Trend председатель Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Нахид Багиров.

По словам главы AzTA, было бы неверным связывать желание азербайджанских туристов, предпочитающих отдых в Грузии, лишь только с низкими ценами на услуги в этой стране. Подобный выбор азербайджанских туристов объясняется также близким географическим расположением Грузии. Перелет занимает всего лишь 50 минут, а на автомобиле до Грузии можно доехать не более, чем за пять часов.

«В настоящее время грузинское направление востребовано азербайджанскими туристами. Однако, это вовсе не связано с тем, что в Азербайджане высокие цены, просто в азербайджанских отелях сегодня ощущается нехватка мест. Практически все места в отелях в Губе, Гусаре и Габале забронированы на период новогодних праздников. Из-за того, что граждане Азербайджана, и иностранные туристы проявляют большой интерес к этим регионам, здесь практически не осталось свободных мест», - отметил Багиров.

Нахид Багиров также добавил, что в период новогодних праздников азербайджанские туристы помимо Грузии, также предпочитают отдыхать в Турции, Европе и Дубаи (ОАЭ).

Напомним, что в 2016 году Грузию посетили 1 523 075 азербайджанских граждан.

Граждане Азербайджана занимают первое место среди посещающих Грузию иностранных туристов по данному показателю.

C.Б.

