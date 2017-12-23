Эрдоган обсудил вопрос по Иерусалиму с немецким и палестинским коллегами

2017-12-23 02:37 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с немецким и палестинским коллегами вопрос по Иерусалиму, пишут турецкие СМИ.

Разговор между Эрдоганом, Штайнмайером и Аббасом прошел вслед за голосованием Генассамблеи ООН, в которой подавляющее большинство проголосовало против действий США по Иерусалиму.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что США прекратят оказывать финансовую помощь странам, которые поддержат резолюцию, осуждающую решение Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля.

Отметим, что накануне Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о непризнании решения США о статусе Иерусалима в качестве столицы Израиля. За документ проголосовали 128 стран, против выступили девять, еще 35 - воздержались.