В Канаде школьный автобус столкнулся с грузовиком

2017-12-23 02:47 | www.apa.az | 6

Два человека получили ранения при столкновении школьного автобуса и грузовика с прицепом в западной провинции Британская Колумбия (Канада).

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, авария произошла в городе Шониган-Лэйк. В результате ранения получили водители транспортных средств, они были госпитализированы. В момент столкновения в автобусе находились 12 детей из местной начальной школы, они не пострадали.

По предварительной версии, причиной аварии могли стать плохие погодные условия - снег и обледенение дорожного полотна.

Шониган-Лэйк находится примерно в 120 км к юго-западу от Ванкувера - крупнейшего города Британской Колумбии.