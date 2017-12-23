Гала-вечер улетной комедии "Kəklikotu", или Приключения азербайджанских звезд (ФОТО)

2017-12-23 02:59 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Elektra Hall прошел гала-вечер приключенческой комедии "Kəklikotu" производства студии Cinemazadeh, сообщает Trend Life.

Премьера фильма вызвала большой интерес, ведь впервые в картине снялось более 20 известных актеров, певцов и режиссеров. Причем, сразу пять режиссеров - Шейх Абдул Махмудбеков, Агиль М Гулиев, Самир Гуламов, Али-Саттар Гулиев и Кянан ММ снялись в качестве актеров. Творческий коллектив подъезжал к входу на дорогой иномарке с надписью "Kəklikotu", по красной дорожке актеры сразу же «попадали в объятия» представителей СМИ, активно отвечали на вопросы, фотографировались, делали селфи с поклонниками.

Начало фильма задержалось аж на два часа из-за опоздания некоторых актеров фильма, но компенсацией для терпеливых зрителей, которые полностью заполнили зал Elektra Hall, стала по-настоящему улетная комедия. В заключение зал стоя приветствовал творческий коллектив фильма, овации стали свидетельством удачной работы.

По сюжету фильма, дядя и племянник едут из деревни в столицу для продажи фруктов и овощей. Один из жителей села просит отвезти в город мешок чабреца и передать его знакомым. Однако, алчный дядя не довозит мешок до города, решив продать по выгодной цене своим знакомым. Оказывается, в мешке не чабрец, а высушенная марихуана, которая стоит больших денег и она предназначалась для криминального авторитета. Избавиться от преследований владельца миллионного товара, работа не из легких...Начинаются настоящие приключения…