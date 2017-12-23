Третье за несколько часов землетрясение произошло на Камчатке

2017-12-23 03:42 | www.apa.az | 8

Сейсмологи утром в субботу зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,6, произошедшее в акватории Кроноцкого залива у восточного побережья Камчатки.

Как передает АПА со ссылкой на "Интерфакс", сейсмическое событие произошло в 01:28 по московскому времени. Его эпицентр залегал на глубине 41 км в 161 км северо-восточнее Петропавловска-Камчатского.

В ночь на субботу в том же районе с разницей в несколько минут произошло два землетрясения. Их магнитуда составила 5,1 и 6,4. Жители Петропавловска-Камчатского ощутили тогда подземные толчки силой до пяти баллов.

В результате всех трех землетрясений пострадавших и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.