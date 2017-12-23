США приняли решение поставить Украине оборонительное вооружение

2017-12-23 05:09 | www.apa.az | 7
Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.
Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.
"Помощь США, как мы говорили ранее, носит исключительно оборонительный характер, мы всегда говорили о том, что Украина — суверенное государство и имеет право защищать себя", отмечается в заявлении без дальнейших подробностей.
В нем добавляется, что США сохраняют приверженность выполнению минских соглашений для урегулирования ситуации на востоке Украины.