В США скончался астронавт, первым вышедший в космос без страховки

2017-12-23 05:19 | www.trend.az | 7

Астронавт Брюс Маккэндлесс, совершивший первый в истории человечества выход в открытый космос без страховки, скончался в возрасте 80 лет в США, сообщает РИА Новости со ссылкой на НАСА.



"Наши мысли и молитвы с семьей Брюса. Его навсегда запомнят по легендарной фотографии полета на пилотируемом маневрирующем модуле (MMU)", - говорится в заявлении на сайте космического агентства.

Брюс Маккэндлесс служил в качестве пилота ВМС США и позднее вошел в набор астронавтов НАСА, а также участвовал в установке крупнейшего космического телескопа "Хаббл".



Во время своего первого полета в космос в 1984 году Маккэндлесс совершил выход в открытый космос с помощью специально разработанной НАСА установки MMU, позволяющей астронавтам передвигаться в космосе.



Продолжительность свободного полета Маккэндлесса без технической связи с кораблем составила около шести часов. При этом ему удалось отлететь от корабля на дистанцию более 90 метров. Позднее НАСА запрещали к использованию установку, считая ее слишком опасной для использования.



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