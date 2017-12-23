Азербайджан превратился в современное государство со стабильной экономикой - Петр Стоянов

2017-12-23 08:00 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - После обретения независимости Азербайджан превратился в современное государство со стабильной экономикой, развивающейся быстрыми темпами, сказал Trend Петр Стоянов, экс-президент Болгарии и член попечительского совета Международного центра Низами Гянджеви.

По его словам, руководство страны может гордиться достижениями.

«Туризм и сельское хозяйство интенсивно развиваются, и одновременно новый, современный Баку превращается в одну из лучших европейских столиц. Все видят, что Азербайджан становится все лучшим местом для проживания», - сказал он.

Стоянов также отметил, что одним из важнейших достижений Азербайджана является его открытость для внешнего мира и освобождение нового поколения от стереотипов коммунистического мышления, что так характерно для бывших советских республик.

«В последние годы у меня было много встреч с молодежью Азербайджана. С тех пор я твердо убежден, что азербайджанская молодежь является крупнейшим капиталом своей страны. Она произвела на меня впечатление не только знанием языков, но и ответственностью и профессионализмом, с которыми молодые люди справляются со своими обязанностями. Я думаю, что самый большой вклад в будущее Азербайджана - это умная и трудолюбивая молодежь, которая великолепно сочетает знания западных университетов с древними традициями своей родины», - сказал Стоянов.

Говоря об уникальной толерантной атмосфере в Азербайджане, экс-президент Болгари отметил, что Азербайджан - это место, где проводятся масштабные мероприятия, посвященные религиозной и межкультурной толерантности.

«Азербайджан - поистине уникальный пример толерантности, и его граждане могут по праву гордиться этим. Народ Азербайджана с преобладанием мусульманского населения обладает уникальным пониманием, демонстрируя теплые отношения к христианам, евреям и в целом ко всем иным культурам. Азербайджан не случайно является родиной великого Низами Гянджеви, чья поэзия и философия полностью основаны на толерантности и понимании других культур», - сказал он.

Стоянов добавил, что в сегодняшнем мире, где растет религиозная и этническая ненависть, а также влияние национализма, Азербайджан должен быть чрезвычайно позитивным примером сосуществования и толерантности.

(Автор: Гюльгиз Мурадова. Текст: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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