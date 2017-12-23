Назначен советник президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам

2017-12-23 08:05 | www.trend.az | 6

АШХАБАД /Trend/ - Советником президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам назначен Ягшыгелди Какаев, говорится в обнародованном указе главы государства.

Туркменистан является одним из ключевых игроков на газовом рынке в Каспийском регионе и Центральной Азии. Согласно отчету British Petroleum (BP), Туркменистан по запасам природного газа занимает четвертое место в мире после Ирана, России и Катара. Крупнейшие ресурсы сосредоточены в Марыйской области на востоке страны. Запасы "Галкыныш", в совокупности с близлежащими месторождениями оцениваются в 27,4 триллионов кубометров. Согласно Программе развития нефтегазовой промышленности страны к 2030 году намечено довести производство газа до 230 миллиардов кубометров, большую часть для экспорта. В 2017 году, по официальным данным туркменской стороны, планировалось экспортировать в Иран и Китай 38,5 миллиардов кубометров по сравнению с 37 миллиардами в прошлом году.