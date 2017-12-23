ООН приняла инициированную Туркменистаном резолюцию по устойчивому транспорту

2017-12-23 08:18 | www.trend.az | 7

АШХАБАД /Trend/ - На 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке по инициативе Туркменистана была принята резолюция "Укрепление связей между всеми видами транспорта для достижения целей в области устойчивого развития", сообщает в субботу телеканал Turkmenistan.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, как говорится в информации на заседании правительства поручил взяв за основу данную резолюцию ООН, представить предложения по проведению следующей Глобальной конференции по устойчивому транспорту в Ашхабаде или в национальной туристической зоне «Аваза» у Каспия.

Напомним, что в 2016 году в Ашхабаде проводилась первая Глобальная конференция ООН по устойчивому транспорту, созванная под эгидой ООН. В повестку дня был включен широкий спектр актуальных вопросов. В их числе: устойчивый транспорт и изменение окружающей среды, энергетика и транспорт, городская транспортная система и дорожно-транспортные коммуникации между городами и селами, инвестиции в транспортную отрасль и ее финансирование, международное сотрудничество в транспортной сфере и его правовые основы, развитие многосторонних транспортных коридоров и их инфраструктуры, безопасность дорожного движения. Глобальная конференция проводилась в соответствии с резолюцией ООН об оказании содействия созданию устойчивых многосторонних транспортно-транзитных коридоров, обеспечению всестороннего сотрудничества среди всех видов транспорта, принятой в декабре 2015 года на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.