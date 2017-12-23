Туркменистан увеличит в новогодние праздники количество авиа- и железнодорожных рейсов

2017-12-23 08:20 | www.trend.az | 7

АШХАБАД /Trend/ - В дни новогодних праздников увеличится количество авиа- и железнодорожных рейсов в Туркменистане, сообщает в субботу газета Нейтральный Туркменистан.

В расписание движения поездов введены дополнительные железнодорожные маршруты: Ашхабад-Керки-Ашхабад, Ашхабад-Туркменбаши-Ашхабад, Ашхабад-Дашогуз-Ашхабад.

Служба «Туркменховаёллары» (Туркменские воздушные линии) в праздничные дни также увеличит число внутренних и международных рейсов. Планируется открытие нового авиамаршрута через Франкфурт. Увеличится и объём движения общественного транспорта, как в столице, так и по междугородним и пригородным направлениям.