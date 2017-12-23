Туркменистан в 2019 году перейдет на международные стандарты финансовой отчетности

2017-12-23 08:31 | www.trend.az | 6

АШХАБАД /Trend/ - С 1 января 2019 года все предприятия, учреждения и организации (за исключением кредитных) вне зависимости от форм собственности переходят на международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности, говорится в обнародованном постановлении президента Гурбангулы Бердымухамедова.

В соответствии с документом, на министерство финансов и экономики возложено создание координационной комиссии и разработка необходимого положения.

Министерству финансов и экономики предписано совместно с министерством юстиции в месячный срок подготовить и представить в Кабинет министров Туркменистана предложения о внесении в национальное законодательство изменений и дополнений, вытекающих из данного постановления.

"Эти меры нацелены на ведение бухгалтерского учета и финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами в связи с интеграцией отечественной экономики в систему мирохозяйственных связей", - говорится в сообщении туркменского правительства.

Туркменистан взял курс на постепенный переход к рыночной экономике, что получило свое отражение в Конституции. На данном этапе создаются нормативно-правовая база и условия для свободной оптовой торговли, сформированы товарно-сырьевая и биржа труда.