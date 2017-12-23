Строительство афганского участка газопровода ТАПИ начнется в феврале

2017-12-23 08:50 | www.trend.az | 7

АШХАБАД /Trend/ - Во второй половине февраля 2018 года запланирована церемония закладки афганского участка газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), сообщает в субботу госагентство "Туркмен довлет хабарлары".

Мероприятие состоится на туркмено-афганской границе. В сообщении говорится, что речь об этом была затронута в ходе телефонного разговора президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с индийским коллегой Рамом Натхом Ковиндом.

Глава Туркменистана пригласил президента Индии принять участие в мероприятиях, запланированных на вторую половину февраля 2018 года. В их числе - церемонии закладки афганского участка газопровода ТАПИ, прокладки оптико-волоконной линии связи по этому же маршруту, строительства линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан и церемония ввода в строй железной дороги Серхетабат-Тургунди, которую Туркменистан строит полностью за счет собственных средств, материально-технических и кадровых ресурсов, сказано в информации ТДХ.

Президент Рам Натх Ковинд подчеркнул, что индийская сторона придаёт огромное значение проекту ТАПИ, а также другим инфраструктурным проектам, которые призваны ускорить экономическую интеграцию Афганистана и способствовать процветанию стран всего региона. Ранее сообщалось, что маршрут ТАПИ затронет афганские провинции Герат, Фарах, Гильменд и Нимроз вдоль шоссе Кандагар-Герат, а затем через Кветту и Мултан в Пакистане. Напомним, что в феврале 2017 года стартовали изыскательские работы на территории Афганистана по реализации данного проекта.

В тожественной церемонии приняли участие президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани, отраслевые руководители стран-участниц проекта, консорциума TAPI Pipeline Company Limited и компании ILF Beratende Ingenieure GmbH (Германия). Последняя компания, согласно контракту должна была приступить к разработке пакета предпроектной документации и оказанию услуг по проектному управлению и техническому надзору для участка Афганистан-Пакистан газопровода ТАПИ.