Туркменистан усилит контроль за качеством строительства

2017-12-23 08:52 | www.trend.az | 8

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов "в целях улучшения архитектурно-градостроительного облика страны и усиления контроля за качеством возводимых объектов" подписал соответствующее постановление.

В договорах, заключаемых с местными строительными предприятиями вне зависимости от форм собственности о строительстве зданий и сооружений, их реконструкции на основе заказов министерств, отраслевых ведомств, других государственных учреждений, предприятий, организаций и хякимликов (администраций), вне зависимости от источников финансирования, предписана обязательная выплата пяти процентов от стоимости фактически выполненных работ без учёта НДС (налога на добавленную стоимость).

Условием для этого является "неукоснительная сдача подрядчиком объектов в эксплуатацию, утверждения справки государственной приёмной комиссии и истечения годичного гарантийного срока". В 2016 году глава государства подписал постановление, согласно которому было предписано обеспечить выполнение местными строительными предприятиями минимум 80-ти процентов работ (без учета стоимости материалов и оборудования).

Речь идет о контрактах, заключаемых государственными ведомствами и предприятиями с иностранными юридическими лицами на строительство на территории Туркменистана зданий и объектов (кроме особо важных промышленных зданий и объектов) и их реконструкцию. В начале июня 2016 года сообщалось, что президент Туркменистана принял решение поручить местному частному бизнесу строительные подряды стоимостью в несколько миллиардов долларов США.