В США готовили крупный теракт на Рождество

2017-12-23 09:13 | www.oxu.az | 7

Федеральное бюро расследований США предотвратило террористическую атаку в Сан-Франциско, которая могла произойти под католическое Рождество.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телекомпания ABС 7 News со ссылкой на документ ФБР.

Полиция арестовала мужчину, планировавшего совершить теракт в одном из популярных среди туристов мест в Сан-Франциско.

По данным канала, арестованного мужчину зовут Эверитт Аарон Джеймсон. Он проживает в калифорнийском городе Модесто. Согласно документам ФБР, на которые ссылается канал, он выбрал в качестве мишени именно один из районов в Сан-Франциско, поскольку «бывал там ранее и знал, что там очень много людей».

Подозреваемый в подготовке теракта на Рождество в Сан-Франциско мужчина оказался бывшим морпехом.

Уточняется, что 26-летний Эверитт Аарон Джеймсон служил в Корпусе морской пехоты. Кроме того, он оказался сторонником группировки «Исламское государство».

С.Б.

