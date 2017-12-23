Порядок в Новый год в Бишкеке будут обеспечивать 2,5 тыс милиционеров

2017-12-23 09:26 | www.trend.az | 7

Более 2,5 тысяч сотрудников милиции будут обеспечивать общественный порядок во время празднования Нового года в Бишкеке, сообщает Kabar.

Также к охране порядка будут привлечены добровольные народные дружины из всех столичных районов, которые будут обеспечивать безопасность граждан.

23 декабря на Старой площади столицы под руководством начальника ГУВД города Бишкек Сталбека Рахманова была проведена проверка готовности милиционеров нести службу во время новогодних праздников.