В Мельбурне предъявили обвинения совершившему наезд на пешеходов

2017-12-23 09:29 | www.trend.az | 6

Австралийский суд предъявил обвинения в покушении на убийство мужчине, совершившему наезд на пешеходов в Мельбруне, в результате которого ранения получили 19 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой телеканал ABC.

По данным телеканала, следствие все еще выясняет мотивы подозреваемого, однако ранее полиция сообщала, что задержанный страдает психическим расстройством. При этом полиция пока не связывает дело с терроризмом, но подтверждает, что наезд был намеренным. Следующее заседание по делу подозреваемого назначено на среду.