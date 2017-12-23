Азербайджанские производители просят освободить их от ряда пошлин и налогов

2017-12-23 09:54 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Ассоциация производителей строительных материалов Азербайджана предлагает освободить импорт сырья, необходимого для производства продукции внутри страны, от таможенных пошлин.

Об этом журналистам сказал председатель ассоциации, президент компании "Matanat-A" Эльхан Баширов.

По его словам, это позволит снизить себестоимость продукции. В то же время глава ассоциации отметил еще одну проблему, связанную с транспортными расходами компаний.

“Около 30 процентов себестоимости строительных материалов составляют расходы на транспорт, будь то железнодорожный, автомобильный или морской транспорт. Больше нигде в мире такого нет. Мы считаем, что транспортные расходы должны составлять максимум пять процентов от себестоимости продукции”, - сказал Баширов.

Третьим актуальным вопросом на сегодня, продолжил Баширов, является налог на недропользование.