Жээнбеков: Мы высоко ценим оказываемую Японией поддержку Кыргызстану

2017-12-23 09:58 | www.trend.az | 7

Президент Сооронбай Жээнбеков поздравил Императора Японии Акихито с Днем рождения, сообщает Kabar.

«Прошу принять от имени народа Кыргызской Республики и от меня лично искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего Дня рождения. С глубоким удовлетворением отмечаю, что в текущем знаменательном году, символизирующем 25-летие со дня установления дипломатических отношений между нашими странами, проведен ряд совместных политических и культурно- гуманитарных мероприятий, которые придали особую динамику двусторонним отношениям», - отмечено в поздравительной телеграмме главы государства.

Президент Кыргызской Республики убежден, что кыргызско-японское взаимовыгодное сотрудничество в дальнейшем будет только углубляться во благо народов двух стран.