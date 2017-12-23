В Чили в результате схода селя погибли не менее 15 человек

2017-12-23 09:59 | www.trend.az | 6

Число жертв селевого потока, сошедшего с гор в области Лос-Лагос в Чили, составило не менее 15 человек.

По сообщению пожарной службы Чили, в пятницу из-под обломков дома в поселке Вилья-Санта-Лусия было извлечено тело маленькой девочки. Вместе с ней число жертв трагедии достигло 15 человек, передает РИА Новости.

Сход селя стал следствием проливных дождей. Всего пострадали или разрушены порядка 200 домов. Стихия нарушила подачу воды и электроэнергии, сейчас аварии ликвидированы, связь с "большой землей" восстановлена.