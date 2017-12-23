Администрация Трампа одобрила план по поставке Украине ракет Javelin

2017-12-23 10:15 | www.trend.az | 6

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине "летального оружия", в том числе противотанковых ракет Javelin, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее телеканал ABC News со ссылкой на неназванные источники в госдепартаменте сообщил, что Трамп планирует одобрить поставки противотанковых ракетных установок Украине. По данным источников телеканала, речь идет о поставках 210 противотанковых ракет и 35 установок на сумму 47 миллионов долларов.

После формального одобрения президентом план поставок будет направлен в конгресс, который в месячный срок должен будет рассмотреть его и передать на одобрение госдепартамента США.