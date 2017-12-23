На Филиппинах около 90 человек погибли в результате схода селя и наводнений

2017-12-23 10:21 | www.apa.az | 5

Сход селя и наводнения стали причиной гибели около 90 человек на Филиппинах.

Как передает АПА, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на источники. По данным агентства, несколько десятков человек пропали без вести. Ранее сообщалось о 41 погибшем и 45 пропавших без вести.

Действие шторма, который вызвал наводнения и оползни, ощутили на себе более 270 тысяч человек. На территории страны открыты 608 центров эвакуации, которые могут разместить 44 тысячи человек. Больше всего от непогоды пострадала филиппинская провинция Билиран.