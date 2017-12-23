Эксперт: Даже у России нет БПЛА, которые есть у Азербайджана

2017-12-23 10:25 | www.oxu.az | 7

Апрельская война показала серьезные недостатки армянской армии в области вооружения и боевой подготовки. Если Азербайджан не остановился бы, непонятно, как развивались бы дальнейшие события.

Как передает Oxu.Az, об этом сайту 1in.am заявил российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр.

По словам Фельгенгауэра, сегодня азербайджанская армия по некоторым параметрам более продвинута не только на фоне армянской армии, но и на фоне Вооружённых сил России.

Фельгенгауэр, находя аргументы для своего заявления, сообщает, что одним из критериев «превосходства» азербайджанской армии является наличие ударных беспилотников, которых нет ни у Армении, ни у России.

Напомним, что в июне текущего года Азербайджан провёл испытания ударного беспилотника ZƏRBƏ-5 (версия Heron-TP-XP), предварительно наладив производство на одном из своих заводов.

В Азербайджане есть, например, ударные беспилотники, которые во время Апрельской войны сбивали армянские бронемашины и технику. У Еревана нет подобных беспилотных летательных аппаратов. Их даже у России нет. Азербайджан сейчас в некоторых вещах более продвинут, нежели Россия, потому что израильтяне поставляют эту технику Азербайджану, а России – нет, так как запрещают американцы. А своими силами мы пока не можем производить такие беспилотники.

Другим фактором превосходства азербайджанской армии над армянской Фельгенгауэр называет модернизированную Израилем бронетехнику ВС Азербайджана на фоне советской бронетехники ВС Армении.

По словам Фельгенгауэра, ударные беспилотники вооружённых сил Азербайджана уже жгли армянскую бронетехнику в ходе апрельского вооружённого конфликта, и «если бы Азербайджан не остановился, неизвестно чем бы это закончилось».

«Говорят, «мы почти сделали», но «почти» и «сделали» – это разные вещи. У России нет ударных беспилотники, есть разведывательные беспилотники, но они, по сути, израильские. А над получением ударных беспилотников все еще работают. У Еревана их вообще нет. Это очень серьезный фактор, особенно в случае позиционной войны. Армения отстает и в качестве военной техники. У Армении – советская, а Азербайджана – бронетехника с израильской модернизацией. В случае войны эти факторы сыграют свою роль. Некоторое военно-техническое превосходство Азербайджана как было, так и остается. Такова ситуация, поэтому армянские военные несомненно были подготовлены, но только в пределах своих возможностей, того, что есть. Есть некоторые недостатки, которые еще не удалось сгладить. А вот в какой степени некоторое военно-техническое преимущество Азербайджана повлияет в том случае, если начнется более широкомасштабная война, трудно сказать. Если одна из двух футбольных команд купила бразильского игрока, а вторая нет, кто выиграет? Команда, в которой есть бразильский игрок, вероятно, может получить преимущество. Но сможет ли эта команда выиграть – это уже другой вопрос», — отмечает эксперт.

С.Б.

