Заседание азербайджано-иранской межправкомиссии перенесено

2017-12-23 10:20 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Двенадцатое заседание азербайджано-иранской межправительственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству перенесено на середину января 2018 года, сообщили Trend в министерстве экономики.

Ранее предполагалось, что заседание пройдет в иранской Астаре 25 декабря этого года. Однако по определенным причинам было решено перенести мероприятие на следующий год.

На 2018 год также перенесена церемония открытия грузового терминала и железной дороги Астара (Азербайджан) - Астара (Иран) в рамках международного транспортного проекта "Север-Юг". Оба мероприятия должны были состояться в рамках заседания межправительственной комиссии.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Ираном в январе-ноябре 2017 года составил почти 229 миллионов долларов, из которых свыше 213 миллионов долларов пришлось на импорт иранской продукции.