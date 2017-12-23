Президент Узбекистана примет участие в неформальном заседании глав государств СНГ

2017-12-23 10:28 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 декабря примет участие в неформальном заседании Совета глав государств-участников СНГ в Москве, сообщает в субботу МИД Узбекистана.

Неформальное заседание Совета глав государств созывается по инициативе хотя бы одного из государств‑участников СНГ. Неформальное заседание проводится в формате, предлагаемом государством, в котором проводится такое заседание, с учетом возможных пожеланий участников заседания.

Ранее заседание Совета глав государств-участников СНГ проходило в Сочи 10-11 октября 2017 года. В нем также принял участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.