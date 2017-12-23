GM Uzbekistan намерен запустить производство в Кыргызстане

2017-12-23 10:39 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Узбекистан намерен запустить в будущем году производство двух моделей легковых автомобилей Ravon в Кыргызстане, сообщают узбекские СМИ.

"Мы рассчитываем, что уже в январе начнутся практические работы по формированию и комплектованию площадки, где будет размещаться производство. Партнером с кыргызской стороны в выпуске легковых авто выступает компания "Автоцентр Эстакада", узбекской - GM Uzbekistan. Рассчитываем, что первые пилотные образцы могут быть выпущены уже в конце 2018 года", - сообщил СМИ источник в правительстве Узбекистана.

По его словам, сейчас стороны ведут консультации по поставкам оборудования, необходимого для ввода новых мощностей, а также согласование ряда моментов с GM.

Кроме того, в ближайшие годы GM Uzbekistan намерен занять доминирующую роль на автомобильном рынке Казахстана через альянс с казахстанской "Группой компаний Аллюр", а также укрепиться на российском рынке, в том числе за счет возможного создания сборочного производства под Санкт-Петербургом.

GM Uzbekistan является совместным предприятием, принадлежащим узбекскому UzAvtosanoat (75 процентов) и американскому General Motors (25 процентов).