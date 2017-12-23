В Индии автобус упал в реку, 30 человек погибли

2017-12-23 10:48 | www.trend.az | 5

Не менее 30 человек погибли, еще 15 серьезно пострадали в результате падения автобуса в реку на севере Индии, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал India Today.

Автобус следовал из города Савай-Мадхопур в Раджастхане в населенный пункт Лалсот. По предварительным данным, водитель автобуса потерял контроль над управлением из-за очень высокой скорости. Автобус упал с моста в реку.

"По меньшей мере 30 человек погибли, еще 15 получили серьезные ранения в результате падения автобуса в реку Банас в городе Савай-Мадхопур", — говорится в сообщении.

Отмечается, что все пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы. На месте аварии проводятся спасательные операции.