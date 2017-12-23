Туркменистан готовится к выборам в парламент и органы местной власти

2017-12-23 10:53 | www.trend.az | 5

АШХАБАД /Trend/ - Меджлис (парламент) Туркменистана осуществляет совместную работу с Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов, сообщает в субботу газета "Ватан".

Данная работа ведется в целях организованного проведения 25 марта 2018 года выборов депутатов Меджлиса, а также органов местной власти - членов велаятских (областных), этрапских (районных) и городских халк маслахаты, генгешей.

Старт избирательной кампании был дан 4 декабря 2017 года. В числе первостепенных задач обозначены обеспечение открытости и широкой альтернативности выборов. За кампанией следят национальные наблюдатели и международные эксперты.