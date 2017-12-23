Британские ВВС «перехватили» самолет Мэй

2017-12-23 11:10 | www.oxu.az | 6

Два истребителя ВВС Великобритании осуществили «перехват» самолета с премьер-министром Терезой Мэй на борту, сообщает Oxu.Az со ссылкой на The Telegraph.

Издание отмечает, что глава правительства возвращалась с Кипра, и когда самолет с ней на борту вошел в воздушное пространство Великобритании, истребители поднялись в воздух для осуществления перехвата. The Telegraph пишет, что два «Тайфуна» приблизились к воздушному судну с Мэй на борту и покачали крыльями, что означает требование проследовать за ними.

По информации британских СМИ, эти учения были направлены на получение пилотами практического опыта в области перехвата самолетов, вторгающихся в воздушное пространство Соединенного Королевства, в том числе российских бомбардировщиков.

Сама Мэй назвала действия экипажей истребителей «превосходной и впечатляющей».

С.Б.

