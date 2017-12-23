Позиция по Иерусалиму является выражением независимой политики Азербайджана - депутат

2017-12-23 11:13 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является страной, уважающей нормы и принципы международного права, и с этой точки зрения имеет соответствующий подход к вопросу Иерусалима.

Об этом Trend сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Насиров.

По его словам, в связи с возникшим кризисом Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время прошедшего в Стамбуле саммита Организации исламского сотрудничества занял четкую и конкретную позицию.

«Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что решение Соединенных Штатов признать Иерусалим столицей Израиля, противоречащее международному праву и резолюции Совета безопасности ООН, может привести к серьезным последствиям на Ближнем Востоке. Также в ходе голосования на Генеральной ассамблее ООН Азербайджанское государство выразило свою позицию по этому вопросу. Такая позиция Азербайджана вытекает из политики уважения международного права, его норм и принципов», - сказал депутат.

Насиров подчеркнул, что эта позиция является выражением независимой политики Азербайджана.

«Эта позиция ни в коем случае не направлена против США и Израиля, поскольку обе страны имеют стратегические партнерские отношения с Азербайджаном, мы привержены этому, но в основе наших союзнических и партнерских отношений лежит уважение к международным нормам и принципам. Позиция Азербайджана в отношении Иерусалима является прямым выражением и очередным подтверждением независимой внешней политики Азербайджана», - сказал парламентарий.

Отметим, что на этой неделе ГА ООН приняла резолюцию, в которой не признается решение Соединенных Штатов предоставить Иерусалиму статус столицы Израиля.

128 стран поддержали резолюцию, девять стран проголосовали против, 35 стран воздержались.

(Автор:Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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