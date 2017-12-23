Посол: Назрело решение по карабахскому конфликту

2017-12-23 11:21 | www.oxu.az | 7
«Назрело решение по нагорно-карабахскому конфликту. Эта проблема должна быть решена, справедливость в отношении Азербайджана должна быть восстановлена».
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал на проходящем в Баку международном симпозиуме «Будущее региона: геополитические призывы и перспективы».
По его словам, Азербайджан уже долгое время терпит большую несправедливость. «Армения оккупировала азербайджанские земли, в результате чего более 1 млн. человек стали беженцами и вынужденными переселенцами».
Он добавил, что Турция всегда поддерживала и будет поддерживать территориальную целостность Азербайджана.