Посол: Назрело решение по карабахскому конфликту

2017-12-23 11:21 | www.oxu.az | 7

«Назрело решение по нагорно-карабахскому конфликту. Эта проблема должна быть решена, справедливость в отношении Азербайджана должна быть восстановлена».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал на проходящем в Баку международном симпозиуме «Будущее региона: геополитические призывы и перспективы».

По его словам, Азербайджан уже долгое время терпит большую несправедливость. «Армения оккупировала азербайджанские земли, в результате чего более 1 млн. человек стали беженцами и вынужденными переселенцами».

Он добавил, что Турция всегда поддерживала и будет поддерживать территориальную целостность Азербайджана.

С.Б.

