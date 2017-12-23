S&P подтвердило рейтинги Народного банка Казахстана

2017-12-23 11:18 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги АО «Народный банк Казахстана» (Халык Банк) на уровне «ВВ/». Прогноз — «Негативный».

В то же время организация подтвердила рейтинг банка по национальной шкале на уровне «kzA».

“Мы поместили долгосрочный кредитный рейтинг «В+» и рейтинг по национальной шкале «kzBBB-» АО «Казкоммерцбанк» (ККБ) в список CreditWatch Positive. Мы также подтвердили краткосрочный кредитный рейтинг банка на уровне «В»”, - говорится в сообщении агентства.

Рейтинговое действие последовало за объявлением руководства Халык Банка 15 декабря 2017 года об одобрении советом директоров сделки по присоединению ККБ к группе. Как ожидается, сделка будет завершена во второй половине 2018 года. В настоящее время для ее реализации требуется одобрение регулирующих органов, а также проведение ряда дополнительных корпоративных процедур.