В 2018 г. программа самозанятости в Азербайджане охватит около 35 тыс. человек - министр

2017-12-23 11:24 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В следующем году программа самозанятости охватит около 35 тысяч человек. Об этом в своей статье, опубликованной в газете “Азербайджан”, написал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Салим Муслимов.

Министр напомнил, что программа самозанятости реализуется на основе распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева “О дополнительных мерах по обеспечению самозанятости населения” от седьмого апреля 2016 года. В рамках этих мер министерство труда и социальной защиты населения предоставляет малообеспеченным семьям различные активы (товары, материалы, скот), чтобы они могли начать свой малый бизнес.

Как отметил министр, в этом году бенефициарами программы стали 1 232 семьи. Благодаря закону “О страховании от безработицы", пишет Муслимов, со следующего года появится новый источник финансирования программы самозанятости, что позволит расширить ее охват.

В то же время, добавил министр, создание нового финансового источника позволит в 3,2 раза повысить расходы на финансирование сферы занятости.