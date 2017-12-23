İran'dan Lübnan'a otomobil ihracatında yeni bir dönem

2017-12-23 11:21 | www.trend.az | 1

İran’ın Saipa Oto Sanayi Grubu İhracat Birimi Sorumlusu ve bazı yetkililerinin katılımıyla düzenlenen bir törende bu şirketin Lübnan’a ihraç ettiği 100 adet otomobilden oluşan üçüncü yükü, açığa çıkarıldı.

İran’ın Saipa Oto Sanayi Grubu İhracat Birimi Sorumlusu ve bazı yetkililerinin katılımıyla düzenlenen bir törende bu şirketin Lübnan’a ihraç ettiği 100 adet otomobilden oluşan üçüncü yükü, açığa çıkarıldı.

Böylece şimdiye de Lübnan’da 6 satış ve satış sonrası hizmetleri bayisine sahip olan Saipa Oto Sanayi Grubu, Lübnan’da otomotiv alanında aktif olmayı başaran ilk İranlı şirketdir.