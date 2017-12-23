Молодежь Таджикистана позитивно встретила послание Эмомали Рахмона к Маджлиси Оли РТ

2017-12-23 11:40 | www.trend.az | 7

Основатель мира и национального единства – Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон выступил 22 декабря 2017 года с Посланием к Маджлиси Оли на Пятом совместном заседании Маджили милли и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, сообщает Khovar.

На вчерашнем слушании послания Лидера нации к Маджлиси Оли РТ приняло участие большое количество активных молодых людей страны, составивших 60 процентов присутствующих в зале.

Глава государства Эмомали Рахмон в своем выступлении отметил, что принимая во внимание созидательный вклад молодежи в стране, 2017-й год был объявлен Годом молодежи. Этот шаг сыграл заметную роль в реализации государственной политики по поддержанию молодежи.

Данная инициатива придала серьёзный импульс в повышении чувства патриотизма, формирования мышления молодежи в духе национальной гордости, самосознания и самопознания.

По словам Лидера нации Эмомали Рахмона, «наши самоотверженные молодые люди в качестве созидательной силы принимают активное участие в важных государственных и общественных кампаниях, вносят достойный вклад в дело благоустройства и созидания в стране. На этом фоне, очень важно, чтобы в дальнейшем сама молодежь выступала инициатором созидательных начинаний в стране, своевременно представляла свои научные и творческие достижения, боролась с проявлением нежелательных явлений, не теряла политическую бдительность и всегда была готовой к защите безопасности общества и государства, чтила историю и культуру нашего народа и содействовала дальнейшему продвижению вперед нашей любимой родины – Таджикистана. Забота Правительства о молодом поколении не ограничивается только Годом молодежи. Наоборот, решение вопросов, связанных с молодежью и впредь будет составлять важнейшее направление нашей деятельности».