Рождественские ярмарки пройдут сегодня во всех районах Минска

2017-12-23 11:44 | www.trend.az | 6

Рождественские ярмарочные гулянья пройдут сегодня во всех районах Минска, сообщили БЕЛТА в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Главной праздничной площадкой станет общегородская ярмарка "Калядная зорка" у Дворца спорта, где будет представлен широкий ассортимент елочных украшений, игрушек, сувениров, подарочных наборов, продовольственных товаров. Здесь развернется самый большой в городе елочный базар, а вечером гостей ожидает танцевальный флешмоб с участниками шествия Дедов Морозов и Снегурочек и фейерверк.

Также минчан и гостей города приглашают на традиционную ярмарку "Калядны кiрмаш" на Октябрьской площади. Можно купить горячую выпечку, драники, блины с разными начинками, горячие и холодные закуски, ароматный глинтвейн, организована продажа сувениров с символикой 2018 года, подарков, художественных изделий и товаров народного творчества.