Новруз Мамедов: Армянская сторона делает все возможное для затягивания переговорного процесса

2017-12-23 11:46 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Армянская сторона делает все возможное для затягивания переговорного процесса, сказал в субботу на брифинге помощник Президента Азербайджана по вопросам внешней политики Новруз Мамедов

По его словам, в мире сегодня очень большая напряженность, которая беспокоит и членов Минской группы ОБСЕ.

«С этой точки зрения в определенной степени можно сказать, что внимание к урегулированию нагорно-карабахского конфликта как-будто уменьшилось», - сказал Новруз Мамедов.

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