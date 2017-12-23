Новруз Мамедов: Армянская сторона делает все возможное для затягивания переговорного процесса

2017-12-23 11:46 | www.trend.az | 7
БАКУ /Trend/ - Армянская сторона делает все возможное для затягивания переговорного процесса, сказал в субботу на брифинге помощник Президента Азербайджана по вопросам внешней политики Новруз Мамедов
По его словам, в мире сегодня очень большая напряженность, которая беспокоит и членов Минской группы ОБСЕ.
«С этой точки зрения в определенной степени можно сказать, что внимание к урегулированию нагорно-карабахского конфликта как-будто уменьшилось», - сказал Новруз Мамедов.
Новость обновляется
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.