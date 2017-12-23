Новруз Мамедов: «Пункт о территориальной целостности и суверенитете в декларации саммита Восточного партнерства представляет большое значение»

2017-12-23 11:47 | www.apa.az | 6

Как передает АПА, об этом заявил помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики, завотделом АП Новруз Мамедов. По его словам, на этом фоне внимание к решению нагорно-карабахского конфликта как-будто ослабло. «Тем не менее, сопредседатели недавно посетили регион, провели встречи с президентом Азербайджана. Визиты совершили также представители ЕС и ОБСЕ, которые тоже провели встречи. Процесс идет. Но, как всегда, армянская сторона пытается помешать переговорам, затянуть их».

Новруз Мамедов добавил, что пункт о территориальной целостности и суверенитете в принятой в ноябре декларации саммита Восточного партнерства представляет большое значение: «Это большая победа Азербайджана в процессе решения конфликта. Если до сих пор европейские страны допускали двойные стандарты, то теперь такого не будет. Это также усилит внимание сопредседателей Минской группы к решению вопроса».