Новруз Мамедов: Армения затягивает переговорный процесс

2017-12-23 11:55 | www.oxu.az | 7

Армянская сторона делает все возможное для затягивания переговорного процесса.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в субботу на брифинге помощник Президента Азербайджана по вопросам внешней политики Новруз Мамедов

По его словам, в мире сегодня очень большая напряженность, которая беспокоит и членов Минской группы ОБСЕ.

«С этой точки зрения в определенной степени можно сказать, что внимание к урегулированию нагорно-карабахского конфликта как-будто уменьшилось», - сказал Новруз Мамедов.

С.Б.

