По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой стартовал проект «Наш двор» (ФОТО)

2017-12-23 11:57 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - При совместной организации Общественного объединения IDEA, придающего особое значение защите зеленых насаждений, воспитанию здорового молодого поколения и улучшению благосостояния населения, и Общественного движения «Молодежное движение «Cavan» и поддержке исполнительных властей районов Баку стартовал проект «Наш двор», направленный на благоустройство неухоженных дворов, сообщили в субботу в Общественном объединении.

Первым к проекту, стартовавшему по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения Лейлы Алиевой, присоединился Насиминский район Баку, в котором двор по улице Гусейна Сеидзаде стал первым, который благоустраивается в рамках проекта.

В субботу при участии жильцов благоустраиваемого двора и молодых натуралистов на территории прошла акция по посадке деревьев.

Основная цель проекта «Наш двор» - моделирование экологически чистых и благоустроенных дворов, восстановление зеленых насаждений, формирование здорового образа жизни, улучшение безопасных и удобных условий проживания для жильцов.

Во дворе, который благоустраивается в рамках проекта «Наш двор» при поддержке Исполнительной власти Насиминского района, с целью создания условий для развития детей всех возрастных групп установлены сооружения для развлечений, созданы футбольная площадка и небольшая площадка со спортивными тренажерами. Основная цель создания таких площадок – достичь того, чтобы молодежь вела здоровый образ жизни, укрепляла свое здоровье, эффективно проводила свой досуг и систематически занималась спортом.

С учетом пожеланий и интересов жильцов полностью были отремонтированы фасады и входы в многоквартирные здания.

Этот проект планируется осуществить во всех районах Баку. В связи с этим просьба представлять в Общественное объединение IDEA информацию и рекомендации о нуждающихся в благоустройстве дворах Баку.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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