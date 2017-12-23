Судно с азербайджанцами на борту сель на мель у берегов Греции

2017-12-23 12:06 | www.oxu.az | 5

В пятницу вечером возле островка Трагониси близ греческого Миконоса село на мель грузовое судно Little Seyma под флагом Панамы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на «Московский комсомолец», судно, которым управляют девять украинцев и трое азербайджанцев, перевозило 2700 тонн российско муки. Груз должен был быть доставлен в Фамагусту - город-порт на юго-восточном побережье острова Кипр.

Сейчас членов экипажа грузового судна пересадили при помощи корабля ВМФ на спасательное судно береговой охраны. Все они чувствуют себя хорошо.

C.Б.

