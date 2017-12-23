Новруз Мамедов: Армянская сторона делает все возможное для затягивания переговорного процесса (версия 2)

2017-12-23 12:01 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Армянская сторона делает все возможное для затягивания переговорного процесса, сказал в субботу на брифинге помощник Президента Азербайджана по вопросам внешней политики Новруз Мамедов.

По его словам, в мире сегодня очень большая напряженность, которая беспокоит и членов Минской группы ОБСЕ.

«С этой точки зрения в определенной степени можно сказать, что внимание к урегулированию нагорно-карабахского конфликта как будто уменьшилось», - сказал Новруз Мамедов.

По его словам, несмотря на это, за последнее время состоялись визиты сопредседателей в регион, были проведены встречи с Президентом Азербайджана, с Президентом Азербайджана также встретились представители ЕС и ОБСЕ, которые продемонстрировали, что процессы по урегулированию нагорно-карабахского вопроса идут.

«В то же время было обращение главы Российского государства. То есть, процессы идут, однако армянская сторона пытается затянуть переговорный процесс, делая для этого все возможное», - сказал Новруз Мамедов.

Помощник Президента Азербайджана сказал, что без соблюдения принципов международного права нельзя говорить о развитии и стабильности в регионе.

«Принцип справедливости необходимо соблюдать. Тогда в мире восстановится стабильность, безопасность, развитие станет более ускоренным», - сказал Новруз Мамедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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