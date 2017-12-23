С любовью из Азербайджана в Казахстан

2017-12-23 12:08 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - Популярная азербайджанская певица Роза Зяргярли выступит с сольным концертом в Казахстане под названием «С любовью из Азербайджана», сообщила Trend Life исполнительница.

Концерт, организованный губернатором Актау, генеральным консульством и посольством Азербайджана в Казахстане, состоится 26 декабря в Культурно – досуговом комплекс имени Абая в городе Актау.

«Концерт, приуроченный 25-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Казахстаном, даст казахской публике прекрасную возможность проникнуться богатой, неповторимой азербайджанской музыкальной культурой»,- отметила певица.

В этот вечер под сопровождение ансамбля «Bakı instrumental» также выступят молодые исполнители Яшар Юсуб, Ниджад Рагимов и Рамиль Джафаров. Ведущий вечера - Шахрияр Абилов