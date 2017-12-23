Помощник президента Азербайджана: «Опасность сепаратизма в Европе еще больше»

2017-12-23 12:20 | www.apa.az | 7

Как передает АПА, об этом заявил помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики, завотделом АП Новруз Мамедов. По его словам, примером тому служит не только нагорно-карабахский конфликт: «Все государства, используя свои возможности, хотят сказать: мы такие и так должны решать вопрос. Это – самая большая опасность. Угроза большой войны приближается. Во втором десятилетии 21-го века эти государства, их руководство, представители общественности должны стать внимательнее. Нельзя отдаляться от принципа справедливости. Если нет принципа справедливости, то универсальные ценности будут состоять только из слов. Зачем в Европе должны были ждать возникновения сепаратизма и лишь потом они стали демонстрировать справедливую позицию? Это ошибочный подход. Страны ЕС решили бороться с сепаратизмом лишь после того, как он произошел у них. Если бы существовала конкретная позиция в период начала карабахского конфликта, других очагов конфликта не возникло бы. Все мировое сообщество убедилось бы в том, что выход за рамки международного права не имеет перспективы. Опасность сепаратизма в Европе еще больше. Там произошла Вторая мировая война, которая оставила след в сердцах многих людей. В европейской стране существуют конкретные проблемы, они же ждут возможности, чтобы предпринять серьезные шаги. Предотвратить это силой невозможно. Трагедия в этом. Необходимо соблюдать принцип справедливости. Тогда в мире будут безопасность, стабильность, устойчивое развитие».